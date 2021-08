Kann Afghanistan ohne Hilfe überleben?

Zuletzt machten Hilfszahlungen fast die Hälfte der afghanischen Wirtschaftsleistung aus. Wenn das Geld ausbleibt, droht ein Desaster.

Die Uhr tickt. Fünf Tage noch, dann sollen die letzten US-Bürger vom Flughafen von Kabul abheben. Mit ihnen verlassen auch Tausende Entwicklungshelfer das Land. Allein 204 Mitarbeiter der US-Medien „New York Times“, „Washington Post“ und „CNN“ habe die US-Armee ausgeflogen, sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. In Kabul werden die Türen der Botschaften verbarrikadiert, die Büros von internationalen Organisation geräumt.

Ob die noch vor der Taliban-Übernahme mit dem Schutz des Hamid Karzai International Airports beauftragten türkischen Soldaten den zivilen Flugverkehr aufrechterhalten werden, ist noch offen. Afghanistan steht davor, eine seiner wichtigsten Einnahmequellen zu verlieren: das Ausland.

Rund 40 Prozent der Wirtschaftsleistung des zentralasiatischen Landes stamme zuletzt aus ausländischen Geldern, so die „Afghanistan Study Group“ in einem Bericht, der in diesem Frühjahr dem US-Kongress vorgelegt wurde. „Afghanistan war in den vergangenen zwei Jahrzehnten von externen Subventionen abhängig“, so die Autoren. In anderen Worten: Das Land hängt am Tropf.