Türkei beginnt mit Truppenabzug aus Afghanistan

Das Land will sich offenbar nicht mehr an der Sicherung des Kabuler Flughafens beteiligen.

Die Türkei hat mit dem Abzug ihrer Soldaten aus Afghanistan begonnen und damit offenbar ihr Vorhaben aufgegeben, bei der Sicherung des Kabuler Flughafens zu helfen. "Die türkische Armee kehrt in unser Heimatland mit dem Stolz zurück, die ihr anvertrauten Aufgaben erfüllt zu haben", erklärte das Verteidigungsministerium in Ankara am Mittwochabend.

Es sei damit begonnen worden, die Soldaten vom Kabuler Flughafen abzuziehen, erklärte das Ministerium. Zuletzt hatte die Türkei 500 Soldaten in Afghanistan stationiert.

Die USA wollen ihren Abzug aus Afghanistan wie geplant am kommenden Dienstag abschließen. Angesichts dessen könnte die Luftbrücke der Deutschen Bundeswehr aus Kabul schon am Freitag aufgehoben werden, wie es am Mittwoch aus Sicherheitskreisen in Berlin hieß. Die zeitliche Koordinierung hängt vor allem von den USA ab, ohne die ein Verbleib der deutschen und anderer Truppen in Kabul nicht möglich ist.

Viele Afghanen, die vor den nun herrschenden radikalislamischen Taliban fliehen wollen, fürchten, das Land nach dem vollständigen Abzug der internationalen Truppen nicht mehr verlassen zu können. Am Mittwoch warteten am Kabuler Flughafen noch immer tausende Menschen auf eine Mitfluggelegenheit. Nach Angaben des deutschen Afghanistan-Botschafters Markus Potzel haben die Taliban allerdings zugesagt, auch nach dem vollständigen Abzug der internationalen Truppen weiter Afghanen aus dem Land ausreisen zu lassen - allerdings nur mit "gültigen Dokumenten".

(APA)