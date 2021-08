Sag nur nicht Salon zu ihm! Ein neuer Art Space, by Invitation Only

Die Sammellust eines Wiener Anwaltspaares hat die Büro- und Wohnungsgrenzen gesprengt und das ehemalige Loft von Christian Kern geentert.

Gleich beide großen Damen des Wiener Salons passiere ich auf meinen Fahrradwegen in die Redaktion, ich grüße sie still. Der Berta-Zuckerkandl-Weg, eher eine Rampe, bringt mich von der Spittelau am Hadid-Wohnbau vorbei hinunter an den Donaukanal. Den Alma-Mahler-Werfel-Park, einzig grüner Fleck der Landstraßer Hauptstraße, verwechselte ich anfangs mit einer Hundezone, aber er hat sich als properer Gemeinschaftsgarten entpuppt.