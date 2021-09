Mallorca: Schöne Architektinnen, salzige Bauern, schwarze Notare

Eine Suche nach guter Architektur, nachhaltigem Tourismus und dem nicht Deutsch sprechenden Mallorca. Eine erfolgreiche.

Es gibt angewandte, sensible Situationen, auf die einen weder Kinderstube noch Knigge, ja nicht einmal die Tanzschule Elmayer vorbereiten. Wie verhält man sich höflich, wenn man in einem gemieteten Haus die Vermieter zu Gast hat? Also Gastgeber der Gastgeber ist? Die einen freundlicherweise in kurzfristig unserer, aber langfristig natürlich ihrer Küche bekochen? Helfen? Im Schlafzimmer verstecken, in dem sonst die Vermieter schlummern? Oder sich gemütlich auf die Couch werfen und bedienen lassen. Das ist alles sehr schwierig und kompliziert zugleich.