Qantas plant normale internationale Flüge ab Dezember

Die australische Fluglinie strebt eine Normalisierung des Verkehrs und die Wiederverbindung Australiens mit der Welt an. Voraussetzung ist aber, dass bis Dezember 80 Prozent der etwa 25 Millionen Einwohner Australiens komplett geimpft sind. Die Lücke ist dabei aber sehr groß.

Die legendäre australische Fluggesellschaft Qantas und ihre Billig-Tochter Jetstar wollen voraussichtlich ab Ende des Jahres erstmals wieder regelmäßig internationale Ziele abseits etwa Neuseelands, Indonesiens und anderer Staaten im näheren Umfeld anfliegen. Voraussetzung sei allerdings, dass der Plan der australischen Regierung umgesetzt werde, bis Dezember 80 Prozent der etwa 25 Millionen Einwohner Australiens vollständig zu impfen, teilte Qantas am Donnerstag mit.

Die Fluglinie will dann zunächst Länder mit hohen Impfraten anfliegen. Flüge zu Orten mit niedrigen Impfraten und hohen Infektionszahlen sollen hingegen erst im April 2022 wiederaufgenommen werden.

„Die Aussicht auf Flüge nach Übersee mag derzeit weit entfernt erscheinen, insbesondere während die Bundesstaaten New South Wales und Victoria im Lockdown sind. Aber das aktuelle Tempo der Impfkampagne deutet darauf hin, dass wir in einigen Monaten viel mehr Freiheit haben sollten", sagte Qantas-Chef Alan Joyce.

Mäßige Impfrate Down Under

In der vergangenen Woche hatte Qantas eine Impfpflicht für alle Mitarbeiter angekündigt. Ausnahmen soll es für Menschen geben, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Die Impfrate in Australien ist allerdings im internationalen Vergleich überraschenderweise sehr niedrig: Während etwa der EU-Schnitt an vollständig Geimpften unter der Bevölkerung zuletzt rund 57 Prozent betrug, in den USA bei 51 Prozent, lag er in Down Under bei nur 25 Prozent, das ist weniger als etwa in Argentinien, Brasilien und Fidschi.

Mitgrund dafür ist, dass die Behörden bisher auf extreme Lockdowns schon bei nur wenigen lokalen Covid-Infektionen setzen und das Land durch strenge Selbst-Isolation und seine Insellage vor Viren-Importen recht gut geschützt ist. Die individuelle Impfmoral ist daher mäßig, weil die Ansteckungsgefahr subjektiv winzig scheint. Allerdings flackerten zuletzt vielerorts wieder Covid-Herde auf, weite Landesteile sind seit Wochen in Quarantäne und die Regierung deutete an, dass ihre „Null-Covid-Strategie“ vielleicht doch misslungen sei.

Eine große Geschichte

Qantas wurde 1920 im Outback des australischen Bundesstaates Queensland von einer Gruppe reicher Viehzüchter sowie Piloten gegründet und nahm 1921 den Betrieb auf, um die weit verstreuten Orte und Gehöfte der riesigen Gebiete zu verbinden. Der Name steht für „Queensland and Northern Territory Aerial Services". Qantas ist eine der ältesten ununterbrochen tätigen Fluggesellschaften der Welt, nahm Mitte der 1930er im Verbund mit Imperial Airways den regulären Post-, später Passagierverkehr nach England auf. Vor der Pandemie beförderte die Firma jährlich 50 Millionen Passagiere in alle Welt. Australiens internationale Grenzen sind bis auf wenige Ausnahmen bereits seit März 2020 geschlossen.

(APA/wg)