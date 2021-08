Drohungen gegen Faßmann und Schützenhöfer: Festnahme in Wien

Der 59-Jährige, ein mutmaßlicher Corona-Leugner, hat den steirischen ÖVP-Chef und den Bildungsminister über die sozialen Medien mit dem Tod bedroht.

Massive Drohungen gegen den steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und auch gegen Bildungsminister Heinz Faßmann (beide ÖVP) haben Dienstagabend zur Festnahme eines 59-jährigen mutmaßlichen Corona-Leugners in Wien geführt. Der Mann soll in sozialen Netzwerken sowohl den Politikern als auch deren Familien mit dem Tod gedroht haben, berichtete die "Kronen Zeitung" am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte die Festnahme.

Das steirische Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) hatte den Verdächtigen über sein Facebook-Profil ausgeforscht. Dienstabend wurde er in seiner Wohnung in Wien-Brigittenau festgenommen. Er soll die Drohungen reumütig gestanden haben und wurde deswegen auch wieder auf freien Fuß gesetzt. Er bleibt allerdings unter Beobachtung.

(APA)