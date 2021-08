Wiener Festwochen, komplex und etwas langatmig

Vielfältig, aber untheatralisch: „Mitsouko & Mitsuko“ von Michikazu Matsune im Kasino spannt in multimedialer Form Fäden zwischen Japan und Wien. Die aufwendige Recherche packt nicht wie erwünscht.

Ein Protagonist, der zu Beginn einer Aufführung das Publikum fragt, ob es sich in ihn verlieben wird und hernach überlegt, ob er sich in die Zuschauer verlieben kann, geht ein Risiko ein: Besucher könnten bei einer so umständlichen Eröffnung aussteigen, bevor sie überhaupt eingestiegen sind. Der meditative Auftakt wirkt untheatralisch wie vieles an „Mitsouko & Mitsuko“ von Michikazu Matsune. Schon der Titel bringt den nicht des Japanischen mächtigen Leser ins Stolpern. Ist das ein Druckfehler oder ein hintersinniger Witz? In der Tat ist vieles hintersinnig hier, vermutlich aufs japanische Publikum zugeschnitten, eine der vielen Expatriate-Communitys in Wien, die von den Festwochen erfreulicherweise besonders gepflegt werden.