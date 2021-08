Neue Chefin für die Öbag? Vorsitzwahl sorgt für Missmut

(c) Presse, Jenis

Die Staatsholding sucht einen neuen Vorstand, die Hearings sind vorbei. Der Aufsichtsrat muss den neuen Chef wählen. Es soll aber nur eine Person zur Wahl vorgeschlagen werden: Edith Hlawati. Das sorgt für Unmut.

In den nächsten Tagen steht eine der wichtigsten Personalentscheidungen der Republik an. Die Staatsholding Öbag bekommt einen neuen Vorstand. Die Politik hat sich dieses Mal betont aus der Neubesetzung herausgehalten. Trotzdem rumort es im Öbag-Aufsichtsrat. Denn noch bevor dieser entscheidet, dürfte die Siegerin feststehen. Auf der Shortlist steht nur der Name einer Person.