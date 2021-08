Hohe Inzidenz: SPÖ verlegt Wahlkampfauftakt nach Steyr

Ursprünglich wollte die Partei in Wels in den Wahlkampf starten, doch dort sei die 7-Tage-Inzidenz zu hoch. Das schreckt die FPÖ nicht ab. Die ÖVP und die Neos starten in Linz, die Grünen haben ihren Auftakt schon hinter sich.

Die SPÖ Oberösterreich verlegt ihre am 2. September stattfindende offizielle Wahlkampfauftakt-Veranstaltung für die Landtagswahl von Wels nach Steyr. Die Partei bestätigte eine entsprechende Meldung am Donnerstag. Begründet wird dies mit der hohen 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Wels. Einen Zusammenhang damit, dass die FPÖ am 3. September, also einen Tag später, ihren Kick-off im 2015 umgefärbten Wels geplant hat, gibt es laut SPÖ nicht.

In Wels betrug die Sieben-Tage-Inzidenz laut Dashboard der Gesundheitsagentur Ages zuletzt 288,9. Ab 300 greifen die Hochinzidenz-Regeln des Gesundheitsministeriums. Liegt der Wert sieben Tage lang über 300, gilt die Ausreisetestpflicht. Dann dürften nur Personen, die geimpft, getestet oder genesen sind, die Stadt verlassen. In Steyr lag die Inzidenz zuletzt bei 147,6. Weitere Informationen zu ihrer Veranstaltung kündigte die SPÖ für Freitag an.

Corona „immer und überall präsent"

Die FPÖ will ihren Wahlkampfauftakt nach wie vor in Wels abhalten. "Corona ist immer und überall präsent", meinte FPÖ-Chef LHStv. Manfred Haimbuchner am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz. Man werde daher alles wie geplant durchführen. Die Neos folgen am 8. September und die ÖVP startet tags darauf - beide in Linz - in die Intensivphase der Wahlwerbung. Die Grünen haben ihren Auftakt bereits begangen.

