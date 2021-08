Wohnen: Was der ganz, ganz große Luxus kann

(c) Donna Dotan

Wenn es in die zwei- und dreistelligen Millionenbeträge geht, darf man schon ein wenig mehr erwarten. Etwa 360-Grad-Blicke über Manhattan, eigene Buchten und meisterhafte Architektur.

20.000 Euro sind viel Geld – zumal, wenn sie gerade einmal die monatlichen Nebenkosten decken. Bei den wirklich ganz teuren internationalen Objekten läppern sich die Summen für den Doorman und die Poolnutzung aber durchaus auf derartige Beträge. Aktuell beispielsweise bei einem Penthouse in New York City, das um wohlfeile 169 Millionen US-Dollar (144 Mio. Euro) zum Verkauf steht. Was man dafür bekommt? Wie immer vor allem Lage, Lage, Lage. Wenn die Adresse 432 Park Avenue lautet, zahlt man von Haus aus schon etwas mehr. Speziell, wenn man einen 360-Grad-Blick über Manhattan inklusive den kompletten Central Park hat.



Lage, Lage, Lage



Auch die Lage im Gebäude trägt dazu bei – wenn es das komplette 96. Stockwerk von 96 Stockwerken ist und damit ein echtes Penthouse, wird es noch einmal teurer. Außerdem gilt „Size matters“ in Manhattan ganz besonders – und 767 m2 mit neun Zimmern, sechs Schlafzimmern und acht Bädern, würden auch am Land durchaus als großzügig gelten. Dem Budget angemessen sind die Räume mit Designerstücken von Fendi, Bentley und Hermes ausgestattet, es finden sich in den Bädern mächtige Marmorplatten, auf den Böden Fischgrätparkett aus weißer Eiche.

Kleiner Salon im 96. Stock. (c) Donna Dotan

In den Etagen darunter sind Annehmlichkeiten wie ein privates Restaurant, das auch Zimmerservice anbietet, Billardzimmer (im Plural), ein Spielbereich für Kinder sowie Konferenz- und Medienräume untergebracht. Wer im dreistelligen Millionenbereich investieren möchte, findet das Penthouse unter www.serhant.com – und hat die Chance, damit ins US-Fernsehen zu kommen. Denn Ryan Serhant ist einer der TV-Makler aus „Million Dollar Listing“.

360-Grad-Blick über Manhatten. (c) Donna Dotan



In Europa wird die Luft bei privaten Objekten schon im zweistelligen Millionenbereich eher dünn. Zu diesen zählt ein besonderes Anwesen auf Mallorca, für das aktuell 65 Mio. Euro aufgerufen werden. Die Villa Solitaire wurde von keinem Geringeren denn Matteo Thun als über dem Erdgeschoß schwebende Bootssegel gebaut, und befindet sich auf dem höchsten Punkt der Luxus-Wohngegend Son Vida. Auf 4250 m2 Grund finden sich 2300 m2 Wohnfläche, die sich auf vier Etagen, 13 Räumen, sieben Schlafzimmer und sechs Bäder verteilen.

Villa Solitaire: Aussicht auf Palma. (c) Eduardo Marquez // Theory4

In den Außenbereichen gibt es 2000 m2 Terrassenflächen samt Open-Air-Kino, Jacuzzi sowie zwei Infinity-Pools und ein Zen-Garten. Zu den Besonderheiten im Inneren gehören Maßmöbel der italienischen Nilufar-Designer, eine Videokunstinstallation, ein gläserner Lift sowie ein separater Personalbereich. Vermittelt wird das Anwesen über Engel und Völkers Palma.



Eigener Meereszugang



Selbst an den teuersten Flecken Europas bleiben die Preise für absolute Luxusimmobilien im zweistelligen Bereich – oft sogar im unteren. Etwa an der sardinischen Costa Smeralda, die zu den besten Lagen des Kontinents gehört. Hier ist aktuell ein Haus auf dem Markt, das neben seiner besonderen landestypischen Architektur aus weiß verputzten runden Formen vor allem ein (fast) unbezahlbares Asset hat: einen eigenen Zugang zum Meer.

Die 1969 erbaute Villa an der Costa Smeralda. Ulivi Estate/Porto Rafael

Am Fuß des 2,6 Hektar großen Grundstücks führt eine Stiege hinunter in eine kleine geschützte Bucht – die man durch einen üppig bepflanzten, uneinsehbaren Garten erreicht. Das 1969 von Architekt Michele Busiri Vici erbaute Haus hat 600 m2 Wohnfläche mit zehn Zimmern und neun Bäder, außerdem gibt es ein Gästehaus und Personalunterkünfte. Vermittelt wird das „Ulivi Estate“ über Christie's International Real Estate“. (SMA)