Vor dem Flughafen von Kabul explodieren zwei Bomben. Unter den Toten sind zwölf US-Soldaten. Die mit den Taliban rivalisierende Terrormiliz „Islamischer Staat" bekannte sich zu dem Anschlag.

Vier Uhr nachmittags vor dem Abbey Gate, einem der Eingangstore zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul: ein Knall, eine Rauchwolke, die noch vom Hunderte Meter aus entfernten Rollfeld zu sehen ist. Afghanische Männer und Frauen, die mit blut verschmierter Kleidung durch die staubigen Straßen wanken. Wer nicht mehr auf den eigenen Füßen gehen kann, wird in Schubkarren geschoben.

Eine zweite Detonation ereignete sich in der Nähe des Baron Hotels nahe der Flughafenmauer des Hamid Karzai International Airports. Einmal sei ein Fahrzeug explodiert, das andere Mal habe sich ein Selbstmordattentäter in einer Menschenmenge in die Luft gesprengt, so die ersten Berichte.

Die Luftbrücke aus Kabul – auf dem Weg zu einer der größten Luftevakuierungen der Geschichte – endet im Bombenterror.

Wie viele Menschen gestorben sind, stand am Donnerstagabend noch nicht fest. Es sollen sich auch Kinder unter den Opfern befinden. In den Kabuler Krankenhäusern sind rund 60 Verletzte eingetroffen. Unter den Toten befinden sich zwölf US-Soldaten, wie das US-Verteidigungsministerium bestätigte. Weitere 15 seien verletzt worden.