Wie ein Grazer den Pulitzer-Preis gewann

Christo Buschek macht als Programmierer investigative Recherchen möglich. Für die prämierte BuzzFeed-Geschichte half er, geheime Internierungslager in China aufzuspüren. Ein Interview über Datenrecherche, die Tweets des Syrienkriegs und seinen Werdegang.

Er ist der Oscar des Journalismus und der Literatur – gewinnen können den Pulitzerpreis aber nur US-amerikanische Staatsbürger. Es sei denn, ein Bewerber hat ein Buch über die Geschichte der USA geschrieben – oder seine Arbeit ist in amerikanischen Medien erschienen. Eine Recherche für BuzzFeed News war es, die heuer im Juni nicht nur dem US-Onlinemedium seinen ersten Pulitzerpreis eingebracht hat, sondern auch einem Österreicher: Dem 41-jährigen Christo Buschek aus Graz.

Der ist selbst zwar ein digitaler Nomade; nutzte den Sommer aber für eine Auszeit samt Heimatbesuche, aktuell ist er in Alpbach zu Gast. Die Kolleginnen, mit denen er den Preis gewonnen hat, habe er selbst noch nie gesehen, erzählte Buschek schon zuvor im Gespräch mit der „Presse“ in Wien. BuzzFeed-Korrespondentin Megha Rajagopalana, eine Amerikanerin indischer Abstammung, arbeitete während der Recherche in Tel Aviv, zog dann nach London; die Architektin Alison Killing – Buschek kannte sie von einer Konferenz – lebt in den Niederlanden. Anhand von Karten und Satellitendaten konnte das Trio in China 260 Internierungscamps für Uiguren nachweisen. Buschek schrieb als Programmierer die Software, um die nötigen Daten zu sammeln.