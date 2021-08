Leonore Gewessler zu Afghanistan: "Österreich wird helfen"

„Die Presse" berichtet auch 2021 vom Europäischen Forum Alpbach unter dem neuen Präsidenten Andreas Treichl.

"Was in Alpbach wichtig wird" ist das tägliche Kongress-Journal für alle, die auch dieses Mal dabei sind und alle anderen, die wissen wollen, was sie verpassen. Zehn Folgen ab 24. August, täglich um 6 Uhr Früh.

Abrufbar unter www.DiePresse.com/Alpbach und überall, wo Sie gern Podcasts hören.