Operation „Linksrutsch verhindern“

Der Aufstieg der SPD ist die faustdicke Überraschung im Wahlkampf. Die Union erwischte er am falschen Fuß: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bietet kaum Angriffsfläche. Die Konkurrenz zielt deshalb auf andere Genossen - und sie beschwört das rot-rot-grüne Schreckgespenst. Reicht das?

Berlin. „Ich schwöre, dass ich . . .“ Eine Stimme aus dem Off legt den Amtseid ab, während ein Mann mit Sakko und ohne Krawatte durch das Berliner Regierungsviertel der Gegenwart spaziert. Die Stimme gehört dem verstorbenen SPD-Kanzler Helmut Schmidt, das Sakko Olaf Scholz. Als der eine, Schmidt, „Deutschland aus der Krise führte“, stieg der andere, Scholz, „für dich in die Politik ein“, heißt es in dem neuen SPD-Wahlkampfspot. Subtext: Wie einst der Hanseat Schmidt würde auch der Hanseat Scholz die Republik mit ruhiger Hand durch die immer enger getakteten Katastrophen steuern – Flut, Corona, Afghanistan. Beide Pragmatiker. Beide erfahrene Krisenmanager. SPD-Kanzlerkandidat Scholz als Schmidt 2.0 sozusagen.