Mirjam Zadoff

Die Historikerin leitet seit 2018 das NS-Dokumentationszentrum in München. Sie ist Mitglied der Bayrischen Akademie der Wissenschaften und Dozentin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Bis 2019 lehrte die gebürtige Österreicherin Geschichte und jüdische Studien an der Indiana University Bloomington in den USA.