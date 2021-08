Das Feilschen um Mbappe, ein Schnäppchen namens Ronaldo

Real Madrid soll das Angebot für PSG-Stürmer Kylian Mbappe nachgebessert haben. Cristiano Ronaldo steht kurz vor dem Abschied bei Juventus Turin.

Cristiano Ronaldo steht laut übereinstimmenden italienischen Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel von Juventus Turin zu Manchester City. Lediglich eine Einigung zwischen den beiden Vereinen steht noch aus. Demnach erwartet Italiens Fußball-Rekordmeister ein Angebot für den 36-jährigen Offensivspieler. Die Italiener fordern eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro. Ronaldo war 2018 für mehr als 100 Mio. Euro von Real Madrid in die Serie A gewechselt.

Den Berichten zufolge soll Ronaldo Juve seinen Wechselwunsch bereits mitgeteilt haben. Am Donnerstag hatte sich dessen Berater Jorge Mendes mit Clubvertretern getroffen. Sowohl Juve als auch City sollen daran interessiert sein, den Wechsel so schnell wie möglich perfekt zu machen. Die Italiener bemühen sich demnach bereits um einen Ersatz für den Offensiv-Star. Als mögliche Kandidaten gelten Gabriel Jesus (Manchester City), Moise Kean (Everton) und der Argentinier Mauro Icardi (PSG).

Real Madrid bessert bei Mbappe nach

Der französische Fußball-Club Paris Saint-Germain hat nach Medienberichten das verbesserte Angebot von Real Madrid für Kylian Mbappe akzeptiert. Nach Angaben der französischen Zeitung "L'Equipe" sei PSG nun bereit, über den Transfer des Stürmers zu verhandeln. Der Wechsel des französischen Weltmeisters soll deshalb unmittelbar bevorstehen.

Der britische Sender "Sky Sports" und auch andere Medien hatten am Donnerstag ohne Nennung von Quellen berichtet, dass Real sein Angebot auf 170 Millionen Euro erhöht haben soll. Es gibt allerdings auch Spekulationen, dass 180 Millionen Euro inklusive Boni geboten worden seien. Ein erstes Offert der Madrilenen in Höhe von 160 Millionen Euro hatte PSG am Mittwoch zurückgewiesen. Eine Stellungnahme von Real oder von Paris zu den Berichten lag zunächst nicht vor.

Der 22-jährige Stürmer hat sich bisher geweigert, den am 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrag mit dem Vizemeister der Ligue 1 zu verlängern. Er will sich nach übereinstimmenden Medienberichten seinen Jugendtraum erfüllen und zu Real wechseln, dem Team von ÖFB-Starspieler David Alaba.

Im kommenden Sommer könnte Mbappe zwar ablösefrei wechseln. Dass Real Madrid ihn aber ein Jahr früher holen möchte, könnte dennoch nicht nur sportlich, sondern auch finanziell Sinn ergeben. Denn der Franzose würde im nächsten Jahr nach spanischen Medienberichten ein Handgeld von bis zu 100 Millionen Euro dafür kassieren wollen, dass er die Madrilenen keinen Cent Ablöse kosten würde. Zudem ist Real unter anderem wegen der Verkäufe von Raphael Varane (Manchester United) und Martin Ödegaard (Arsenal) wirtschaftlich aktuell gut aufgestellt.

(APA/dpa)