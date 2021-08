Tom Cruise: Ein Jahr Training für seinen gefährlichsten Stunt

(c) Screenshot

Eine Rampe, ein Felsvorsprung, eine traumhafte Kulisse in Norwegen.

Es sei sein bisher gefährlichster Stunt gewesen, sagt der mittlerweile 59 Jahre alte Schauspieler zum Sprung über eine riesige Rampe in Norwegen.

Natürlich ist die Aktion die beste PR für den Film, aber ganz ehrlich: Man könnte es sich auch leichter machen. Weshalb der Clip von "Mission: Impossible 7", den Tom Cruise am Donnerstag präsentierte, doch imponiert, vor allem auch wegen der akribischen Vorbereitung. Der Schauspieler, der dafür bekannt ist, seine eigenen Stunts zu machen, fährt dabei mit einem Motorrad eine Rampe hinunter und springt dann über einen Felsvorsprung in Norwegen. In der Luft lässt er sich fallen, bevor sein Fallschirm ausgelöst wird.

Der Clip und ein Featurette, in dem Cruise und Regisseur Christopher McQuarrie über das Kunststück sprechen, wurden auf der CinemaCon gezeigt, einer Zusammenkunft von Kinobetreibern. "Dies ist bei weitem das Gefährlichste, was ich je versucht habe. Wir haben jahrelang daran gearbeitet", zitiert "Deadline Hollywood" Cruise. Und: "Ich wollte so etwas schon als kleines Kind machen." Cruise (59) sagte, er habe mehr als ein Jahr lang trainiert, um den Stunt zu perfektionieren und habe 500 Fallschirmsprünge und 1300 Sprünge mit dem Motorrad absolviert, berichtet der "Hollywood Reporter". Der Stunt wurde sechsmal gefilmt.

In früheren Filmen hing Cruise beim Start von der Seite eines Flugzeugs, steuerte einen Hubschrauber durch enge Bergschluchten, erklomm den 828 Meter hohen Burj-Khalifa-Wolkenkratzer in Dubai und vollführte einen Fallschirmsprung aus fast fünf Meilen Höhe.

"Mission: Impossible 7", in dem Cruise als smarter Spion Ethan Hunt zurückkehrt, soll im Mai 2022 in die Kinos kommen, nachdem die Dreharbeiten in Italien, Norwegen und Großbritannien wegen der Corona-Pandemie mehr als ein Jahr gedauert haben.

