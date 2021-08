Wiener "Gürtel Nightwalk" mit viel Open-Air-Musik am Samstag

Mehr als 60 Acts, unter anderem das Hip-Hop-Duo EsRAP, spielen auf vier Open-Air-Bühnen. Ein 2G-Nachweis ist für den Besuch der Gratiskonzerte notwendig.

War es im Vorjahr coronabedingt eine Nightweek, so kann der 23. Gürtel Nightwalk in Wien heuer wieder beinahe wie früher über die Bühne gehen. Am morgigen Samstag gibt es zwischen Thaliastraße und Ottakringer Straße insgesamt vier Open-Air-Bühnen, die mit verschiedenen Sounds bespielt werden. Laut Aussendung treten mehr als 60 Acts auf. Um in den Genuss der bei freiem Eintritt stattfindenden Konzerte zu kommen, braucht es einen 2G-Nachweis, also geimpft oder mit PCR-Tests getestet.

Vor und in den teilnehmenden Clubs wie B72, Rhiz oder Chelsea sind etwa die Poppunk-Band Curb, das Vienna Samba Project oder Modecenter zu erleben, die es sich zwischen Alternative, Punk und Noise gemütlich gemacht haben. Das Hip-Hop-Duo EsRAP bespielt den Kubus Valie Export am Lerchenfelder Gürtel, während die mit den beiden Wanda-Mitgliedern Ray Weber und Christian Hummer bestückte Gruppe LöweLöwe im Loft zu ihrem Instrumenten greift. Der Nightwalk findet heuer in Erinnerung an den kürzlich verstorbenen SPÖ-Gemeinderat Heinz Vettermann statt, der Mitgründer des Events war.

