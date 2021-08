Anschober kündigt "neue berufliche Existenz" an

Sieben Vorträge will er in den nächsten vier Monaten halten. Und noch im September gibt es weitere Neuigkeiten zu seiner Zukunft als Autor, verrät der ehemalige Gesundheitsminister in den sozialen Medien.

„Nächste Etappe: eine neue berufliche Existenz“, ließ der ehemalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) auf der Kurznachrichtenplattform Twitter am Freitagmorgen wissen.

Kommende Woche werden seine ersten Vorträge starten. Die Themen: Krisenprävention sowie gesundheits- und sozialpolitische Themen. Sieben Vorträge wolle er in den nächsten vier Monaten halten - und noch im September „Neuigkeiten zu meiner Zukunft als Autor“ verraten, kündigte Anschober an. Und fügte hinzu: „Veränderungen sind spannend!“.

Rücktritt für die Gesundheit

Im April dieses Jahres trat Rudolf Anschober nach 15 Monaten als Gesundheitsminister zurück. Er begründete dies mit gesundheitlichen Problemen, für die sich „niemand schämen“ müsse. „Ich will mich nicht kaputtmachen“, meinte er damals.

Im Sommer meldete er sich dann zurück. Es gehe ihm besser, sagte er im Gespräch mit der „Presse“, und gab einen Ausblick auf seine Pläne für den Herbst: Vorträge, Beratungen, Kolumnen und ein Buch.

(bsch)