Protestcamp gegen den Lobau-Tunnel startet heute

Fridays for Future startet die Proteste gegen die Pläne, mit der Lobau-Untertunnelung den Autobahn-Ring um Wien weiterzubauen.

In einer Wiese in der Anfangstraße in der Donaustadt beginnt am Freitag die Protestaktion von Fridays for Future (fff) gegen die Lobau-Untertunnelung. Dieses umstrittene Projekt wird derzeit von der Asfinag evaluiert. Die Stadt Wien hat mit ersten Bauarbeiten vor kurzem begonnen und plant eine hochrangige Zubringerstraße zur geplanten Autobahn-Umfahrung zu errichten. Argument der Stadtregierung: Der Zubringer sei nötig, um das Stadtviertel Seestadt in vollem Umfang entwickeln zu können.

fff will das nicht gelten lassen und gibt nun den Startschuss für ein Protestcamp, das vorerst für eine Woche geplant ist. Außer Fridays for Future nehmen an der Aktion der Jugendrat, die Organisationen „System Change, not Climate Change“ und „Extinction Rebellion“ sowie zahlreiche Initiativen teil. Sie alle eint die Ablehnung des umstrittenen Projekts, das derzeit in der Asfinag (der ausgelagerten Autobahn- und Schnellstraßen-Holding) evaluiert wird.

Im Protestcamp sind in den nächsten Tagen Workshops und Aktionen geplant, die auch zum Ziel haben, die Organisationen stärker zu vernetzen. Die Demonstration nimmt am späteren Nachmittag vor der U-Bahn-Station Hausfeldstraße seinen Ausgang und führt dann über die Spargelstraße zum Protestcamp bei der Anfangstraße.

In einer Aussendung von fff heißt es, dass die Bezeichnung „Klimamusterstadt“ ein „schlechter Marketinggag“ sei, die SPÖ wird als „Betonpartei“ bezeichnet, zumal sie „noch immer“ an dem Bau der Stadtstraße und damit an „einem der teuersten und klimaschädlichsten Straßenbauprojekte der jüngeren Geschichte“ festhalte. Angekündigt wird „massiver Widerstand“, verbunden mit der Forderung nach einem sofortigen Baustopp, „denn die Klimakrise lässt uns keine Verhandlungsbasis“, heißt es.

Werner Schandl, Begründer und Sprecher der Initiative „Hirschstetten Retten“ meint: „Wir erwarten uns eine nachhaltige, in die Zukunft gerichtete Mobilitätspolitik, die den massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Donaustadt und in Floridsdorf zugrunde hat. Im 21. Jahrhundert hat die Verkehrspolitik der 1970er Jahre, die auf den motorisierten Individualverkehr ausgelegt war, schon lange keine Berechtigung mehr.“

