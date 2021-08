(c) S. Fischer Verlag

Drei Leuchtturmwärter verschwinden spurlos. Emma Stonex' Roman schildert die Auswirkungen dieses Mysteriums auf nachfolgende Generationen.

Als die Ablösung am Neujahrstag 1972 endlich die stürmische See vor einem Leuchtturm vor der Küste Südenglands überwunden hat, macht die Mannschaft eine gespenstische Entdeckung: Die drei Turmwärter sind spurlos verschwunden. Die Türe ist von innen verriegelt, drinnen herrscht peinliche Ordnung. Kein Anzeichen verrät, was mit den drei Wärtern geschehen ist.