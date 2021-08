Comeback des Vienna City Marathons endgültig fixiert

Der Vienna City Marathon geht am 12. September als weltweit erster großer Stadt-Marathon seit der Pandemie über die Bühne.

Der Vienna City Marathon (VCM), der am 12. September als weltweit erster großer Stadt-Marathon über die Bühne geht, hat am Freitag offiziell grünes Licht bekommen. Das in der vergangenen Woche präsentierte 110-seitige Covid-Präventionskonzept wurde in allen Punkten genehmigt. Kernpunkt des Konzepts ist, dass alle Läufer einen aktuellen negativen Covid-Test vorweisen müssen.

"Es freut uns sehr, dass der Weg zum Comeback jetzt frei ist. Es war immer unsere Überzeugung, dass der Marathon auch in Pandemie-Zeiten begeisternd und verantwortungsvoll organisiert werden kann. Das dürfen wir nun umsetzen. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, die uns auf dem Weg der Vorbereitungen begleitet haben", wurde VCM-Organisationsleiter Gerhard Wehr in einer Aussendung zitiert.

Der Marathon in Wien geht nach dem corona-bedingten Ausfall 2020 und der diesjährigen Verschiebung in den September erstmals seit 2019 über die Bühne.

(APA)