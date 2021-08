Viennale: Wie man im „Blindflug“ ein Programm kuratiert

Das Wiener Filmfestival lässt sich von alten Landkarten inspirieren - und zeigt gemeinsam mit dem Filmmuseum Filme, die selbst dessen Chef nicht gesehen hat.

Es ist eine Wiener Tradition, dass die Leiterin der Viennale Ende August Journalisten und Vertreter der Filmbranche zu einer Pressekonferenz lädt, den Trailer und das Plakat der neuen Festivalausgabe enthüllt, Dragee-Keksi verschenkt und erste Einblicke ins Filmprogramm gewährt. Nur erste Einblicke, denn komplett ist die Selektion noch nicht: „Wir warten auf Venedig“, sagte Eva Sangiorgi im Hinblick auf den globalen Festivalzirkus, aus dem sich mitunter auch das Wiener Programm speist.

Von 21. bis 31. Oktober sollen Filme aus allen Kontinenten zu sehen sein, thematische Schwerpunkte sind die „Krise der Demokratie“ und der Generationendialog, der sich etwa in „Petite Maman“ von Céline Sciamma oder in Maria Speths Doku „Herr Bachmann und seine Klasse“ widerspiegelt. Aus Österreich ist u. a. Sebastian Meises Gefängnisdrama „Große Freiheit“ im Programm. Gleich mehrere Filme sind vom japanischen Regisseur Ryusuke Hamaguchi zu sehen, etwa „Drive my Car“ nach einer Kurzgeschichte von Haruki Murakama.

Eine Kuratoren-"Challenge"

Dem Wiener Filmvermittler Amos Vogel, der jetzt 100 Jahre alt wäre, ist die Retrospektive in Zusammenarbeit mit dem Filmmuseum gewidmet. Die wurde ungewöhnlich zusammengestellt, in Form einer „Challenge“: Man bat Kuratoren aus aller Welt, mit der Vogel eigenen Leidenschaft und nach seinen politischen und ästhetischen Maßstäben aufs neuere Filmschaffen zu blicken. Das Ergebnis sei eine „komplette Blindflug-Retrospektive“, so Filmmuseumschef Michael Loebenstein: „Ich kenne kaum einen der Filme, die gezeigt werden.“

Ein weiterer Viennale-Schwerpunkt gilt dem Briten Terence Davies, der auch den heurigen Trailer liefert und - wie die meisten präsentierten Regisseure - nach Wien kommen wird. Und das Plakat? Zeigt eine friedliche Fantasielandschaft, inspiriert von einer pädagogischen Landkarte aus dem 19. Jahrhundert. Das soll an eine wichtige Funktion des Kinos erinnern, so Sangiorgi: Es kann Grenzen überwinden – nicht die physischen, sondern die imaginären.

(kanu)