„Meiner Gesundheit zuliebe“: Bures nach Covid-Erkrankung auf Reha

Doris Bures (SPÖ) hat sich im März mit Corona infiziert und war auch in Spitalsbehandlung.

Die Zweite Nationalratspräsidentin war im März an Corona erkrankt. Nun hat sie sich für eine dreiwöchige „Post-Covid-Rehabilitation“ entschieden.

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) hat sich in Rehabilitation begeben. „Meiner Gesundheit zuliebe habe ich mich zu einer dreiwöchigen Post-Covid-Rehabilitation entschlossen. Heute ist mein erster Tag!“, schrieb die Politikerin am Donnerstag in einem Posting auf Facebook.

Details zu etwaigen Long-Covid-Symptomen gab sie keine. Bures hatte sich im März mit Covid-19 infiziert. Sie begab sich zunächst in Heimquarantäne, ein paar Tage später aber, auf Anraten ihres Arztes, auch in stationäre Behandlung - um das Fieber in den Griff zu bekommen, hieß es damals.

