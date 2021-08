Vom rauchenden Schlot zur grünen Industrie

Wie gelingt die Energiewende in großen Fabriken? Die Vorzeigeregion „Nefi“ will neue Wege gehen, Technologien „made in Austria“ sollen den beteiligten Unternehmen zugleich Wettbewerbsvorteile bringen.

So manche Idee und Kooperation soll ja schon im Tiroler Bergdorf Alpbach gekeimt sein. Auch 2015, als rund 20 Vorstände großer heimischer Industrieunternehmen diskutierten, wie sie neue, nachhaltige Technologien einführen und auch auf dem Markt anbieten könnten – Umweltschutz mit Mehrwert für die Wertschöpfung, sozusagen. „Dort ist das erste Mal der Begriff der Vorzeigeregion gefallen“, erzählt Theresia Vogel, Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds. Die Idee sei gewesen, sich nicht in kleinen Einheiten zu verzetteln, sondern innerhalb Österreichs große Innovationsverbünde zu schaffen, in denen Technologien schnell marktreif werden können. „Die Projekte sollten Wirkung zeigen – und für die beteiligten Unternehmen langfristige Perspektiven bieten.“ Heute gibt es drei dieser vom Klima- und Energiefonds geförderten Vorzeigeregionen (siehe Infokasten).