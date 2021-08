Bergunfälle: Wetterlage erhöht Risiko

97 Menschen starben bisher im Sommer in den Alpen, meist beim Wandern, Bergsteigen. Nicht nur das instabile Wetter, auch der Trend zum E-Mountainbiken kann gefährlich werden.

In den vergangenen Wochen häuften sich tödliche Unfälle in den Bergen: Ein 24-jähriger Münchner stürzte etwa bei einer Tour in den Hohen Tauern in die Tiefe, eine 65-Jährige rutsche beim Schwammerlsuchen an einer Felswand bei Villach aus. Und in Bayern wird nun die Suchaktion nach dem Unglück in der Höllentalklamm, bei dem eine Flutwelle mehrere Menschen mitriss, fortgesetzt.