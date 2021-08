Eine schöne Nische für Visionen im sommerlichen Salzburg

Aleida Assmann und Philipp Blom sprachen bei den wiederbelebten Festspiel-Dialogen. Ab 2022 soll es sie in neuer Form als Kulturforum geben.

Im August ist es für Klubmitglieder der Schönen Künste im Gegengift eher wahrscheinlich, Kollegen bei den Salzburger Festspielen zu treffen als in unserer Basis in Erdberg. Dort argwöhnen manche dann, dass die Entflohenen Lustreisen unternähmen. Stimmt! Mit Wohlgefallen und Schaudern wird großes Drama bestaunt, zur Buße und Besserung immer wieder der „Jedermann“ besucht oder als Gesamtkunstwerk „Intolleranza 1960“.



Aber das Ergötzen ist nur ein Teil dieser Unternehmung. Der nachhaltigere besteht in der Belehrung. Sie ist so elementar wie das Sinnliche auf den Bühnen. Ein Beispiel dafür waren die Festspiel-Dialoge, die Universitätsprofessor Michael Fischer von 1994 bis zu seinem Tod 2014 geleitet hat. Er schuf einen Rahmen, der Sinn stiftete. Soeben gab es in memoriam des Verstorbenen erneut ein solches Treffen, in der Neuen Residenz.