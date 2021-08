Ohne US-Armee gibt es keine Luftbrücke

(c) imago images/UPI Photo (Hassan Majeed via www.imago-images.de)

Der Abzug der US-Militärmaschine legt die Abhängigkeit Europas offen. Die Taliban wünschen sich, dass die Türken den Flughafen in Kabul übernehmen.

Am Tag nach dem Bombenterror kamen nur noch wenige Menschen zum Flughafen der afghanischen Millionenstadt Kabul. Wie lang die Flieger der wenigen verbliebenen westlichen Armeen noch von dort abheben, ist genauso unsicher wie das gesamte Flughafenareal, über dem weiter die Gefahr eines erneuten Angriffs der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) schwebt.

Nicht nur die Afghanen erleben in diesen Tagen, wie sich die Welt verändert, wenn die militärische Supermacht USA abzieht: Die EU- und Nato-Staaten waren in den vergangenen Tagen von der US-Militärmaschine abhängig, um ihre eigenen Staatsbürger aus dem Land zu bringen. 7000 US-Soldaten sichern die Luftbrücke, mit der bisher mehr als 100.000 Menschen gerettet wurden. Mindestens 13 US-Soldaten bezahlten diesen Einsatz mit ihrem Leben: Ein Selbstmordattentäter hatte sich beim Abbey Gate des Flughafens in die Luft gesprengt. Erste Berichte von einer zweiten Bombe beim in der Nähe gelegenen Barons Hotel wies das US-Verteidigungsministerium am Freitag zurück.

So endete die Kabuler Luftbrücke mit einem Drama. Dass mit dem baldigen Abzug der US-Armee auch die Rettungsmissionen der Europäer abbrechen, mussten selbst die engsten Verbündeten zur Kenntnis nehmen. „Die traurige Tatsache ist, das nicht jeder rauskommen wird“, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Freitag. Wie viele Menschen betroffen sind, ist unklar, es soll sich um Zigtausende handeln.