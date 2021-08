Formel 1: Spa-Qualifying nach Crash unterbrochen

McLaren-Pilot Lando Norris verlor auf regennasser Strecke die Kontrolle und krachte in der Eau Rouge in die Streckenbegrenzung.

Die Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps ist nach einem schweren Unfall von Lando Norris vorübergehend gestoppt worden. Der Brite verlor am Samstag bei regennasser Piste die Kontrolle über seinen McLaren und krachte nach der legendären Kurve Eau Rouge in die Streckenbegrenzung. Sein Wagen wurde dabei schwer beschädigt. Der 21-Jährige stieg auf den ersten Blick unverletzt aus seinem Auto.

Norris zeigte zuvor eine starke Leistung und hatte sogar Chancen auf die Pole Position für das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky).

