Virologin: "Werden um Lockdown nicht herumkommen"

„Überhaupt keinen Sinn“ macht für die Virologin Dorothee Von Laer die 1G-Regel. Mit einer Corona-Impfung für Kinder rechnet sie noch in diesem Winter.

„Wenn die Welle nicht bald abflacht, werden wir um einen Lockdown nicht herumkommen", sagte Virologin Dorothee Von Laer dem magazin „profil“. Gemeint sind die steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Als Ursache dafür nennt die Innsbrucker Wissenschaftlerin die zu niedrige Impfrate und den nachlassenden Schutz bei den Älteren in Verbindung mit der hochansteckenden Delta-Variante des Virus. "Wir laufen in eine Herbstwelle, die massiv sein wird", ergänzte sie am Samstag im Ö1-„Mittagsjournal“.

Derzeit können Personen ab zwölf Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. Doch schon bald könnte sich dieser Kreis erweitern, gab sich Von Laer optimistisch: „Wir werden die Impfung für unter Zwölfjährige noch diesen Winter haben, dann dauert es etwa zwei Monate, um die Risikokinder zu impfen.“ Bis dahin - und darüber hinaus - müsse die Zeit sinnvoll genutzt werden. Soll heißen: „Wir sollten eine ausführliche Antikörperstudie machen, um zu wissen, ob 85 Prozent der Bevölkerung geschützt sind.“

„Überhaupt keinen Sinn“ macht für die Virologin hingegen die 1G-Regel, wonach bestimmte Orte nur noch von Geimpften besucht werden dürfen. Denn: Damit würden von Covid-19 Genesene ausgeschlossen, obgleich diese vor einer neuerlichen Ansteckung besser geschützt seien als Geimpfte.

