Aktien, die den Preisen folgen

Angesichts steigender Rohstoffpreise haben einige Konzerne bereits angekündigt, höhere Kosten an ihre Kunden weiterzureichen. Unternehmen mit viel Macht sind im Vorteil.

Die Rekorde an den Aktienmärkten sind auch in dieser Woche nicht abgerissen. Dass es in vielen Teilen der Welt zuletzt immer teurer geworden ist, scheint die Börsen dabei kaum zu beeindrucken. Vor allem von Nahrungsmitteln dürfte bald ein ziemlicher Preisschub ausgehen. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo rechnet mit einem solchen nicht nur in der laufenden zweiten Jahreshälfte, sondern erwartet steigende Lebensmittelpreise auch in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres.



Kein Wunder: Die Preise für Agrarrohstoffe kennen seit Monaten praktisch nur eine Richtung – und das ist die nach oben. Weizen verteuerte sich in den vergangenen zwölf Monaten um rund ein Drittel, Mais kostete um über 50 Prozent mehr als vor einem Jahr. Sojabohnen legten im selben Zeitraum um über 40 Prozent zu, Zucker und Kaffee der Sorte Arabica haben die Marke von plus 50 Prozent ebenfalls schon durchbrochen.