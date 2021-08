Unbemerkte Wunder: Wie Tiere durch den Winter kommen

Die Überwinterungsstrategien der diversen Mitbewohner im Garten zählen zum Faszinierendsten überhaupt. Ein Plädoyer für das Wilde.

Der Herbst ist heuer überfallsartig gekommen. Die Natur beginnt, sich auf die lange Kälte vorzubereiten. Vögel stopfen sich mit Samen und Beeren voll, mit Holunder und Ebereschenbeeren etwa, noch ist die Zeit der Fülle und der Ernte. Eichkätzchen jagen durch das Geäst, sie tragen Nüsse in der Gegend herum und legen Vorräte an. Wo es Biber gibt, werden Bäume gefällt und frische Äste in Unterwasser-Speisekammern gebracht, weil dort die Rinde über den Winter frisch bleibt und die Jause auf diese Weise konserviert wird.



Es bereitet sich alles auf den langen Rückzug vor, und auch wir beginnen, unsere Heime zu heizen und Pullover überzustülpen. Noch zirpt es in den Wiesen und Gärten, noch fliegen die kleinen Spinnen an ihren Altweiberhaarfäden über das Gras, aber schon in wenigen Wochen wird das Treiben enden, und zwar für lange Zeit. Die hübsche kleine Schlingnatter etwa, die letztens im Gemüsegarten in der Sonne lag, wird in eine Erdhöhle schlüpfen, idealerweise gleich mit ein paar Kolleginnen, um auf den Frühling zu warten.



Die Überwinterungsstrategien der Tierwelt gehört zum Faszinierendsten überhaupt, wobei die Honigbienen noch einmal einen besonderen Rang einnehmen. Denn die Bienen sind die einzigen Insekten der nördlichen Hemisphäre, die auch über den Winter eine hohe Körpertemperatur behalten. Auch wenn draußen der Sturm bei zweistelligen Minusgraden tobt und der Schnee meterhoch liegt, bleibt die Temperatur im Bienenstock hoch und beträgt zwischen 15 und 36 Grad. Dafür sorgen die Bienen mit ihrer über den Sommer gebunkerten Honig-Kraftnahrung und mit Muskelkontraktionen.