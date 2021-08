Mehr als 500 Migranten auf Lampedusa eingetroffen

Es handele sich um "eine der größten Anlandungen der letzten Zeit", sagt der Bürgermeister der süditalienischen Insel, Totò Martello.

Mehr als 500 Migranten sind am Samstag auf Lampedusa eingetroffen. Das sei "eine der größten Anlandungen der letzten Zeit", sagte der Bürgermeister der süditalienischen Insel, Totò Martello. Ein Schiff der italienischen Küstenwache geleitete ein Fischerboot mit 550 Migranten an Bord zur Insel, wie die Behörden mitteilten. Im sogenannten Hotspot der Insel sind derzeit 1.200 Menschen untergebracht, obwohl die Einrichtung lediglich 250 Plätze hat.

An Bord des Fischerbootes befanden sich Migranten aus verschiedenen Ländern, vor allem aus Ägypten und Marokko. Auch drei Frauen waren an Bord. Nach dem Fischerboot trafen weitere drei Migrantenboote auf Lampedusa ein. Sie hatten insgesamt 41 Tunesier an Bord.

37.260 Bootsflüchtlinge seit Jänner

Insgesamt erreichten seit Anfang Jänner nach Angaben des Innenministeriums in Rom bereits 37.260 Bootsflüchtlinge italienischen Boden - mehr als doppelt so viele wie im selben Zeitraum des Vorjahrs. Das Thema sorgt in Italiens Politik immer wieder für Streit. Das Mittelmeerland verlangt von den anderen Staaten der EU, die Migranten in Europa fairer zu verteilen. Österreich schließt eine Beteiligung strikt aus.

Angesichts der anhaltenden Migrationswelle forderte die mitregierende rechte Partei Lega den Rücktritt der italienischen Innenministerin Luciana Lamorgese. Lega-Chef Matteo Salvini warf ihr zuletzt wiederholt Unfähigkeit im Umgang mit der Flüchtlingsproblematik vor.

(APA/dpa)