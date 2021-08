1G-Regel muss Menschen mit Behinderungen berücksichtigen

Wer wegen Beeinträchtigungen nicht geimpft werden kann, muss alternative Wege haben, die gleichen Vorteile zu erreichen.

Wien. In Österreich leben eigenen Aussagen zufolge in privaten Haushalten rund 1,4 Mio. Menschen (oder 15 % der Bevölkerung), die sich im täglichen Leben aufgrund einer körperlichen, kognitiven, psychischen oder Sinnesbeeinträchtigung eingeschränkt fühlen.



Die Coronapandemie hat gezeigt, dass Menschen mit Behinderungen nach wie vor mit Benachteiligungen konfrontiert sind. Zwar sehen die einschlägigen Verordnungen ausdrücklich vor, dass von der Maskenpflicht befreit ist, wem ärztlich bestätigt wurde, dass aus gesundheitlichen Gründen kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden kann. Dennoch werden Betroffene unter Hinweis auf das Hausrecht oft nicht in Geschäfte eingelassen. Der Verordnungsgeber hat es nämlich unterlassen, die Verpflichtung von Anbietern öffentlich zugänglicher Produkte und Dienstleistungen zum Einlass dieser Personen zu regeln. Ähnliches steht zu befürchten, sollten Vorteile für Geimpfte gesetzlich eingeführt werden, da auch Impfungen nicht für alle Menschen mit Behinderungen möglich sind. Hier bräuchte es eine klare Anordnung des Gesetzgebers, die bei entsprechendem Nachweis die Eintrittsberechtigung vorsieht.



Ich verhehle nicht, dass solche Regelungen eine Interessenabwägung erfordern, die die vollwertige Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben mit dem Interesse anderer – möglicherweise ebenfalls behinderter – Menschen, nicht angesteckt zu werden, in Einklang zu bringen hat. Die Lösung müsste wohl die Eintrittsberechtigung, aber unter Wahrung von Maskenpflicht und Mindestabstand, sein.



Die volle Teilhabe an der Gesellschaft hat der Gesetzgeber bereits 2006 als Ziel des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes bzw. für die Arbeitswelt des Behinderteneinstellungsgesetzes formuliert. Diese Gesetze verbieten Diskriminierungen wegen einer Behinderung. Seit 2008 ist Österreich zudem Vertragsstaat der UN-Behindertenrechtskonvention, die völkerrechtlich bindend für alle Lebensbereiche Teilhaberechte von Menschen mit Behinderungen normiert.



Als Rechtsfolge von Diskriminierungen ist im Wesentlichen Schadenersatz vorgesehen. Dies inkludiert neben dem Ersatz materieller Schäden auch die Abgeltung immateriellen Schadens, der in der Beeinträchtigung der Würde des Menschen mit Behinderung liegt. Vor einer Klage ist zwingend ein Schlichtungsverfahren durchzuführen, in dem auf freiwilliger Basis, in unbürokratischer Form und kostenfrei eine für beide Seiten passende Lösung gesucht wird.