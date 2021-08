Teure Container machen reich

Die weltgrößte Containerschifffahrtsreederei Møller-Maersk profitiert von der wieder boomenden Weltwirtschaft nach der Coronakrise. Die Börse honoriert das mit Kursgewinnen.

Wien. 1500 Dollar kostete die Reise Mitte August 2019 für einen 40-Fuß-Container per Schiff von China nach Rotterdam. Jetzt steht der Drewry World Container Index bei 9500 Dollar – und ein Ende der Teuerung ist noch nicht in Sicht. Die tatsächlichen Transportkosten am Spotmarkt haben die 10.000-Dollar-Marke ohnedies schon längst überschritten.



Geschuldet ist die Preisexplosion einerseits der Erholung der Weltwirtschaft, die andererseits auf einen Mangel an Containern vor allem auf der „Rennstrecke“ zwischen Asien und Europa trifft. In der Pandemie haben die Reedereien ihre Kapazitäten deutlich reduziert und bisher nicht dem Bedarf entsprechend aufgestockt – zum Teil absichtlich, wie Fachleute meinen. Dazu kam der Rückstau durch die Blockade des Suezkanals infolge der Havarie der Ever Given.



Was vor allem Unternehmen, die ihre Waren per Schiff rund um den Erdball schicken (müssen), zur Verzweiflung treibt, lässt die Reedereien die Hände reiben. Ihre Gewinne sprudeln, wie die Halbjahreszahlen der weltweit größten Containerschiffsreederei Møller-Maersk zeigen. Der Umsatz des dänischen Konzerns sprang von 18,6 auf 26,7 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis schnellte von 1,3 auf 7,2 Milliarden hoch.

Netto verzehnfachte sich der Gewinn auf 6,5 Milliarden Dollar. Im gesamten Jahr 2020 fuhr Møller-Maersk nur die Hälfte des Nettogewinns ein. Auch beim Konkurrenten Hapag Lloyd klingeln die Kassen: Während der Umsatz um 50 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro stieg, verzehnfachte sich auch bei den Deutschen der Nettogewinn auf 2,7 Milliarden Euro.