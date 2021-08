Angst vor NFT-Blase

Der Markt für Non-Fungible Tokens boomt. Die Preise spielen regelrecht verrückt.

Wien. In der digitalen Welt boomen die Verkäufe von sogenannten Non-Fungible Tokens (NFT). Spekulanten wetten darauf, dass das wachsende Interesse in der Kunst-, Sport- und Medienwelt die Preise für diese neue Krypto-Anlageklasse weiter steigen lässt. Im August zogen die NFT-Verkäufe sprunghaft auf 1,9 Mrd. Dollar an, wie die größte NFT-Handelsplattform OpenSea mitteilte. Damit hat sich das Volumen im Vergleich zum März mehr als verzehnfacht.



Ein NFT ist eine Art digitaler Echtheits- und Eigentumsnachweis. Dabei wird etwa ein Videoclip auf einer Blockchain registriert. Dazu werden die Eigentümer sowie Käufe und Verkäufe eingetragen. Dadurch erhält das NFT eine einzigartige digitale Signatur, auch wenn das zugrunde liegende Werk massig reproduziert werden kann. Das NFT ist aber ein Unikat und wird durch die Zertifizierung handelbar gemacht. Der Boom wurde laut OpenSea vor allem durch Verkäufe auf dem Sekundärmarkt verursacht. „In den letzten Wochen sind einige NFT-Kollektionen aufgetaucht, die bei der Markteinführung sehr erfolgreich waren und ausverkauft waren“, so Ian Kane vom Analysehaus DappRadar.



Ein NFT mit dem Bild eines Affen-Cartoons wurde auf OpenSea kürzlich für 39 Ethereum verkauft. Die Summe entsprach zum Zeitpunkt des Kaufs etwa 124.205 Dollar. Zwei Wochen zuvor war das entsprechende NFT für 22,5 Ethereum und 61.329 Dollar gekauft worden. Ein weiteres NFT eines abstrakten digitalen Kunstwerks wurde jüngst für 1000 Ethereum (3,3 Mio. Dollar) verkauft, nachdem es im Juni für 0,58 Ethereum (1366 Dollar) den Besitzer gewechselt hatte. DappRadar verzeichnete allein in den letzten 30 Tagen 32 bekannte NFT-Verkäufe über eine Million Dollar.



Michael Every von der Rabobank, sagte, er sei „verblüfft“ über die „blasenhafte Dummheit“ des Marktes. Vergleichbar sei NFT eher mit dem Kauf eines Lotterieloses. Every ist davon überzeugt, dass die NFT-Blase platzen wird.