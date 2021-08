Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und die EU-Finanzchefin Mairead McGuinness bei der Wanderung in Alpbach.

Die irische EU-Kommissarin für den Kapitalmarkt, Mairead McGuinness, war auf Einladung von Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in Alpbach - und mit ihr trotz Regen wandern. Sie spricht über die Notwendigkeit von Finanzbildung und warum Menschen, eher in Aktien investieren sollten als ihr Geld auf dem Sparbuch zu parken. Und: Frederix Laloux und Svetlana Tichanowskaja waren zu Gast und drei Anmerkungen zu den Empfängen in Alpbach.

„Die Presse" meldet sich auch in diesem Jahr aus dem Tiroler Bergdorf und berichtet vom Europäischen Forum Alpbach unter dem neuen Präsidenten Andreas Treichl und seinem Team rund um Marie Ringler, Katja Gentinetta, Florence Gaub, Katarzyna Pisarska und Michaela Fritz.

