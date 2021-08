Fehlalarm bei Gepäckkontrolle am Wiener Flughafen

Die Ursache für den Softwarefehler wird derzeit untersucht. Der Fehlalarm hatte am Sonntagabend teilweise zu Einschränkungen im Terminalbetrieb geführt.

Ein Softwarefehler hat am frühen Sonntagabend einen Fehlalarm bei der Gepäckkontrolle auf dem Flughafen Wien in Schwechat ausgelöst. "Die Ursachen werden bereits untersucht", teilte Airport-Sprecher Peter Kleemann am Montag mit.

Der Fehlalarm gegen 18.00 Uhr hatte teilweise Einschränkungen im Terminalbetrieb zur Folge. Der Flugverkehr sei nicht betroffen gewesen, "Starts und Landungen haben weiterhin stattgefunden, allerdings gab es vereinzelt Verzögerungen bei der Flugzeugabfertigung", sagte Kleemann. Verfügte Sperren seien nach etwa 40 Minuten wieder aufgehoben worden. Der Normalbetrieb sei rasch wieder hergestellt worden.

Laut ORF Niederösterreich waren auch die Autobahnauf- und -abfahrten sicherheitshalber gesperrt. Kleemann zufolge handelte es sich bei sämtlichen Maßnahmen um ein "behördliches Standardverfahren", das eingeleitet worden sei.

(APA)