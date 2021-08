Nguyen's Restaurant ist insolvent

Gegen das beliebte vietnamesische Restaurant Nguyen's wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Der Familie gehören auch Viet Thao und Pho House.

Ein erstes großes (vermeintliches) Opfer der Pandemie wurde vor Kurzem namentlich bekannt. „Die Nguyen`s Restaurant GmbH kann ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Vom zuständigen Handelsgericht Wien wurde ein Konkursverfahren eröffnet“, informierte der Alpenländischer Kreditorenverband (AKV) vergangene Woche die Gläubiger des Betriebs.

Es geht um das vietnamesische Lokal in der Großen Pfarrgasse 5 in der Leopoldstadt, was man erwähnen muss, weil die Familie Nguyen auch hinter den beliebten Lokalen Viet Thao am Karlsplatz und dem Pho House in der Lerchenfelder Straße steht.

Die drei Wiener Restaurants bildeten bislang ein stabiles Saigon-Trigon für Liebhaber der vietnamesischen Küche. Nach Abschluss des Insolvenzverfahrens wird man wohl mehr über die Zukunft der Gastrofamilie Nguyen wissen.

(sh)