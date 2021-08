WHO befürchtet 236.000 neue Corona-Tote in Europa bis 1. Dezember

Die Zahl der Todesopfer ist in der vergangenen Woche um elf Prozent gestiegen. „Ernste Sorgen“ bereitete die Stagnation der Impfzahlen, teilte die Organisation mit.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schlägt angesichts der neuen Corona-Infektionszahlen Alarm: Bis zum 1. Dezember werde in Europa mit 236.000 neuen Corona-Todesfällen gerechnet, teilte die UN-Organisation am Montag mit. In der vergangenen Woche sei die Zahl der Covid-19-Toten in der Region um elf Prozent gestiegen, berichtete WHO-Europadirektor Hans Kluge. "Eine glaubwürdige Hochrechnung kommt auf 236.000 Todesfälle von jetzt bis zum 1. Dezember." Bisher starben in Europa 1,3 Millionen Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung.

Zugleich äußerte sich Kluge besorgt über den Verlauf der Impfkampagne in vielen Ländern. "Die Stagnation bei den Impfzahlen in unserer Region bereitet uns ernsthafte Sorge". Das Europa-Büro der WHO ist für 53 Länder und Regionen zuständig, darunter auch einige Länder in Zentralasien.

(APA/AFP)