"Pragmaticus": Mateschitz-Magazin soll bald starten

(c) BARBARA GINDL / APA / picturedesk.com (BARBARA GINDL)

Seit einem Jahr wird über ein neues Medienprojekt von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz gemunkelt. Um den 6. September soll es offenbar starten - und wissenschaftliche Arbeiten verständlich aufbereiten.

Bei den diversen Medienprojekten von Dietrich Mateschitz stehen lateinische Namen hoch im Kurs. Die Rechercheplattform "Addendum" wurde kurz vor ihrem dritten Geburtstag gemeinsam mit der Privatstiftung "Quo Vadis Veritas" eingestellt - nun, rund ein Jahr später, soll "Pragmaticus" aus der Taufe gehoben werden.

Um den 6. September herum soll das Projekt offenbar starten. In der Chefredaktion dürfte sich, wie man hört, der langjährige Ressortleiter Wirtschaft des "Standard" finden: Andreas Schnauder. Auch "Presse"-Kolumnist Christian Ortner soll an Bord sein. Offiziell bestätigt wurde derweil noch nichts.

Was will der "Pragmaticus" inhaltlich leisten? Offenbar das Übersetzen wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Allgemeinheit. Dabei soll es um die großen Fragen unserer Zeit gehen, und zwar online sowie in Magazinform.

(rovi)