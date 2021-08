Estland scheitert zunächst bei Wahl eines neuen Präsidenten

Der einzige Kandidat Karis verfehlte im Parlament die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit. Eine zweite Abstimmung soll am Dienstag erfolgen.

Ohne Entscheidung ist der erste Wahlgang zur Präsidentenwahl in Estland über die Bühne gegangen. Bei der geheimen Abstimmung in dem baltischen Land am Montag erhielt der Wissenschafter Alar Karis als einziger nominierter Kandidat nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit von 68 der 101 Abgeordneten. Für den Direktor des Estnischen Nationalmuseums votierten 63 der 94 anwesenden Abgeordneten. 16 Wahlzettel wurden leer im Parlament in Tallin abgegeben.

Das Parlament muss laut Verfassung am Dienstag erneut in einem zweiten und gegebenenfalls einem dritten Wahlgang abstimmen. Dafür können jeweils neue Kandidaten nominiert werden.

Karis ging für die Regierungskoalition ins Rennen, die aus der wirtschaftsliberalen Reformpartei und der linksgerichteten Zentrumspartei besteht. Die beiden Parteien sind die zwei führenden politischen Kräfte Estlands - sie halten 59 der 101 Parlamentssitze. Regierungschefin Kaja Kallas (Reformpartei) kündigte bereits vor dem ersten Wahlgang an, dass ihre Partei auch weiterhin an Karis als Kandidat festhalten werde.

Amtierendes Staatsoberhaupt in Estland ist Kersti Kaljulaid. In Umfragen befürwortet die Bevölkerung eine mögliche zweite fünfjährige Amtszeit der 51 Jahre alten Präsidentin. Auch Kaljulaid selbst zeigte sich bereit dafür. Doch hat sie bisher noch keine ausreichende Unterstützung im Parlament.

(APA/dpa)