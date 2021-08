Schlittern wir in den nächsten Lockdown?

Die Regierung will zwar kein weiteres Zusperren mehr. Und setzt auf sanften Zwang beim Impfen. Was aber, wenn das nicht funktioniert?

Die Botschaft des Bundeskanzlers war eindeutig: Mit dem Auf- und Zusperren müsse es ein Ende haben, sagte Sebastian Kurz auf dem Parteitag der ÖVP am Samstag in St. Pölten. „Die Impfung ist die Antwort, nicht der Lockdown“, sagte der vormalige Lockdown-Kanzler. Denn je mehr Impfungen, „desto weniger Erkrankte, desto weniger Wirtschaftseinbruch, desto weniger Arbeitslose“. Und das Vertrauen in die Impfung ist offenbar so groß, dass auf dem Parteitag keiner mehr Maske trug, „weil bei uns eh alle geimpft sind“, so ein führender ÖVP-Mann.