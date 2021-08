Saisoneröffnung am Theater an der Wien mit einem beeindruckenden Gastspiel des Hamburg Balletts: John Neumeiers „Beethoven-Projekt II“.

Ein Tänzer, der am geschlossenen Klavier sitzt und vehement auf dieses klopft, ohne dass man einen Ton hört. Eine („geheimnisvolle“?) Geliebte, die sich seinen Umarmungen entzieht. Es zieht ihn zum Klavier, er greift abrupt an seinen Kopf, krabbelt über die Bühne, streckt sich, fällt in sich zusammen – teils wie vom Wahnsinn befallen . . .