Evakuiert aus Afghanistan: „Du hast nur eine Hoffnung"

Laut österreichischem Außenministerium konnten bisher mehr als 100 Menschen aus Afghanistan in Sicherheit gebracht werden – also Staatsbürger und Personen mit einem aufrechten Aufenthaltstitel in Österreich.

Einer von ihnen ist Reza Mohammed Ali. Der Österreicher mit afghanischen Wurzeln spricht in dieser Ausgabe mit „Presse“-Auslandsredakteur Wieland Schneider über seine gefährliche Flucht.

Credits: FAZ, Voa Deewa, ORF