Justizwache: Gewerkschaft pocht auf Schwerarbeiterregelung

Viele Justizwachebeamte seien an der Grenze der Belastbarkeit angelangt, so Arbeitnehmervertreter. Die Aufnahme in die Schwerarbeiterregelung sei bereits von Türkis-Grün in Aussicht gestellt worden.

Arbeitnehmervertreter der Justizwache haben die Regierung an ihr noch immer nicht eingelöstes Versprechen nach besseren Arbeitsbedingungen erinnert: die Aufnahme in die Schwerarbeiterregelung. Obwohl es bereits einen dahin gehenden Entschließungsantrag gibt, sei seitdem nichts passiert, betonte die GÖD-Justizwachegewerkschaft am Montag in einer Aussendung. Versprochen worden war noch von der türkis-blauen Regierung eine Umsetzung im Sommer 2019.

Viele Justizwachebeamte und -beamtinnen seien aufgrund der steigenden Anforderungen an der Grenze der Belastbarkeit angelangt und mittlerweile auch in vielen Fällen gesundheitlich beeinträchtigt, so Albin Simma, Vorsitzender der GÖD-Justizwachegewerkschaft. "Dennoch lässt die Politik gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen bei der Umsetzung der Schwerarbeiterregelung Handschlagsqualität vermissen." Die politischen Zusagen müssten umgehend umgesetzt werden.

Verärgert zeigte sich am Montag auch der Vorsitzende der Personalvertretung der Justizwache, Norbert Dürnberger: "Wir erwarten, dass die politischen VerantwortungsträgerInnen ihre Zusagen auch einhalten." Für weitere Verzögerungen fehle "jegliches Verständnis".

SPÖ: Schon von Türkis-Blau versprochen

SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim unterstützte in einer Aussendung die Forderung. "Schon die türkis-blaue Regierung hat diese Besserstellung versprochen, nun bleibt auch die türkis-grüne ihr Versprechen aus dem Regierungsprogramm schuldig. Wenn es um die Rechte von Arbeitnehmer*innen geht, steht die Regierung verlässlich auf der Bremse", kritisierte sie.

(APA)