Gastspiel im geteilten (Fußball-)Land

Sheriff in Gelb verabschiedet Dinamo Zagreb.

Der Auftritt des ÖFB-Teams in Moldau ist nur ein Vorgeschmack: Demnächst spielen hier auch Inter Mailand und Real Madrid auf – allerdings im abtrünnigen Transnistrien.

Wien. Heute reist das österreichische Nationalteam nach Moldau, am Mittwoch (20.45 Uhr, ORF1) wird hier die WM-Qualifikation fortgesetzt. Bisher blieb die ÖFB-Auswahl als Tabellenvierter vieles schuldig, im Stadionul Zimbru in Chisinau wartet nun aber die Nummer 175 der Fifa-Weltrangliste. Trotz meist mühevoller Siege in der Vergangenheit wäre alles andere als ein weiterer Erfolg über Moldau eine herbe Enttäuschung.

Denn die Fußball-Sternstunde, die sich auf Klubebene im Land gerade abspielt, hatte noch keine Auswirkungen auf das moldauische Nationalteam. Tatsächlich ist es ausgerechnet der FC Sheriff Tiraspol aus dem abtrünnigen Transnistrien, der in diesem Sommer durch alle vier Runden der Champions-League-Qualifikation marschiert ist, dabei die Balkangrößen Roter Stern Belgrad und Dinamo Zagreb verabschiedet und so als erster Klub aus dem 2,5-Millionen-Einwohner-Land den Sprung in die europäische Königsklasse geschafft hat. Der Lohn: Das große Real Madrid und der italienische Meister, Inter Mailand, reisen demnächst an, um vermeintliche Pflichtsiege einzufahren.

Tatsächlich ist Sheriff Tiraspol beinahe das Einzige, was Transnistrien noch mit Moldau verbindet. Der schmale Landstrich zwischen dem Fluss Dnister und der Ukraine hat Anfang der 1990er-Jahre seine Unabhängigkeit proklamiert, inzwischen gibt es eine eigene Währung, Grenzkontrollen und praktisch einen eigenen Staat, wenn auch einen international nicht anerkannten. Zumindest völkerrechtlich gehören die rund 500.000 Transnistrier weiter zu Moldau, und auch Sheriff Tiraspol spielt in der ersten moldauischen Liga.

Dort ist der 1996 gegründete Verein unumschränkter Ligakrösus. In den vergangenen 20 Jahren gab es nur zwei andere Meister. Trainingszentrum, Stadion und Infrastruktur sind vergleichbar mit europäischen Standards, jedenfalls ist man der nationalen Konkurrenz um Welten voraus.

Grund dafür ist Geld- und Namensgeber Sheriff, eine Firmenkette, die unter anderem Supermärkte, Tankstellen, Mobilfunk, TV-Sender, Banken und Casinos betreibt und Osteuropa-Experten zufolge für rund 60 Prozent der Wirtschaftsleistung der Region verantwortlich ist. Durch seinen Einfluss kontrolliert Sheriff auch das Parlament. Präsident des de facto unabhängigen Transnistrien ist seit 2016 Wadim Krasnoselski, zuvor Sicherheitschef beim Unternehmen Sheriff.

Der Mann dahinter aber ist Milliardär Viktor Gushan, einer der beiden Sheriff-Gründer mit mutmaßlicher, aber nie belegter KGB-Vergangenheit, der nun auch als Präsident und Gönner des Fußballklubs fungiert. Politisch will man Sheriffs Einzug in die Champions League also auch als Signal der Stärke im Konflikt mit dem westlich orientierten Moldau verstanden wissen.

Mit Spielern von Sheriff Tiraspol bekommt es die ÖFB-Auswahl am Mittwoch wohl kaum zu tun. Im moldauischen Teamkader – Trainer ist der Ex-Sheriff-Coach und frühere Serie-A-Profi Roberto Bordin – stehen nur zwei Profis des Rekordmeisters. Tormann Dumitru Celeadnic und Verteidiger Alexandru Belousov aber waren auch bei ihrem Klub zuletzt kaum gefragt. Der Grund: Seit das Ausländerlimit in Moldaus Liga gefallen ist, setzt Sheriff auf eine Legionärstruppe. Beim 0:0 gegen Dinamo Zagreb, das den Einzug in die Champions League besiegelte, stand nur ein Mann mit moldauischem Pass auf dem Platz: Henrique Luvannor, ein eingebürgerter Brasilianer.



