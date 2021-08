„Wir haben passende Frauen für Danton und Robespierre gefunden“

Intendantin Anna Maria Krassnigg geht in Wiener Neustadt mit ihrem Festival „Bloody Crown“ in die zweite Saison. Ein Gespräch über Krisen, Konflikte, Revolutionen.

Die Presse: Wie haben Sie es verkraftet, dass im Frühjahr 2020 bei Ihrem neuen Festival „Bloody Crown“ in Wr. Neustadt vor der zweiten Theaterpremiere der erste Lockdown wegen der Coronapandemie kam? Was ist seither geschehen?

Anna Maria Krassnigg: Mit geblähten Segeln haben wir uns ins Meer gestürzt, schon wurden wir gestoppt. Das fühlte sich wie eine unterbrochene Geburt an – zweimal acht Wochen Proben, und dann fast keine Auftritte! Das war für das Ensemble, für diese gestandenen Schauspieler, schwer zu bewältigen, schwerer noch wahrscheinlich als die pekuniären Einbußen. Am meisten hat uns das Ungewisse bedrückt. Aber die Großzügigkeit der Stadt und des Landes haben uns sehr geholfen. Sie wollten, dass dieses Festival bestehe, und haben der Verlegung in den Herbst zugestimmt.

Wie war der zweite Anlauf im Vorjahr?

Uns kam entgegen, dass wir an den Aufführungen immer auch nach den Premieren weiterarbeiten. Wir hatten also diesmal bloß einen weit längeren Entstehungsprozess. Theater ist ein lebendiger Organismus. Wir haben auch deshalb Wiederaufführungen gern. Im Theater nenntman das den Tempelschlaf. Der war diesmal durch die Pandemie für drei Monate verordnet. Ich sehe das sogar als einen luxuriösen künstlerischen Vorteil. Ich habe mich schon früher im Gegensatz zu den meisten Kollegen um die Premieren kurz vor dem Sommer gerissen. Es gibt ein paar Aufführungen, dann liegt das Ding im Sommer, danach kann man es weiterentwickeln. Im Herbst 2020 konnten wir das „window of opportunity“ optimal nutzen.

Was für ein Publikum sprechen Sie an?