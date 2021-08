Weina Zhao: „Fragen stellen ist immer schwierig“

(c) Mirjam Reither

Die Wienerin Weina Zhao erkundet anhand ihrer Familie Chinas Geschichte – und mit einer neuen Plattform die hiesige, asiatische Diaspora.

Schwarze Löcher: So nennt Weina Zhao die Lücken in ihrer Familienbiografie. „Man weiß, da ist etwas, aber traut sich nicht, hinzugehen.“ In „Weiyena – ein Heimatfilm“ wagt sie es nun: Das Hingehen, hinschauen, Fragen stellen.

Weina Zhao wurde 1986 in Peking geboren. Als sie als Dreijährige nach Wien kam, hatten ihre Eltern sie schon nach dieser Stadt benannt. Als Nachfahrin einer „Filmfamilie“ mütterlicherseits ist Film etwas, das sie immer schon interessiert. Die Tür dazu öffnete sich, als sie während ihres Masterstudiums im Fach Sinologie auf der Website des Instituts auf eine Job-Anzeige von Filmemacherin Judith Benedikt stieß, die eine Regieassistentin und Übersetzerin suchte.