Fußballtrainer starb bei Blitzschlag im Stadion

Ein Blitz hat in einem bulgarischen Fußballstadion einen Trainer tödlich getroffen.

Das Unglück ereignete sich bei einem Freundschaftsspiel in dem südbulgarischen Dorf Lessitschowo, wie der private Fernsehsender bTV am Montag in Sofia berichtete. Der 41-jährige Trainer des bulgarischen Fußballclubs Hebar (Pasardschik), Iwan Rantschew, sei auf der Stelle gestorben.

Er hatte an dem Spiel zwischen zwei lokalen Teams als Spieler teilgenommen. Drei Spieler wurden bei dem Blitzschlag leicht verletzt. Die Blitzschutzanlage des Stadions soll nun überprüft werden.

